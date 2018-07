Rodrigo Pimpão e Sassá ficam de fora de treino e devem desfalcar o Botafogo

O técnico Ricardo Gomes encaminhou nesta quinta-feira o Botafogo que enfrentará a Chapecoense, neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não deverá contar com os atacantes Rodrigo Pimpão e Sassá, com lesões musculares.

A dupla ficou novamente fora dos trabalhos, assim como nos outros dias da semana. Com isso, o treinador repetiu o trio de atacantes com Neilton, Salgueiro e Canales. Outro problema para Ricardo Gomes está em encontrar um substituto para a vaga do volante Airton, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Leandrinho, que poderia entrar na posição, também é dúvida para a partida por conta da lesão. A boa notícia é o retorno do volante Bruno Silva. Dudu Cearense também briga pela vaga no meio de campo do time alvinegro. A única confirmação mesmo nesta quinta-feira foi a volta do zagueiro Carli, recuperado de contusão.

No trabalho tático, o time titular treinou com Sidão; Luis Ricardo, Carli, Emerson e Diogo Barbosa; Lindoso, Bruno Silva e Camilo; Salgueiro, Neilton e Canales. O Botafogo ocupa o 15.º lugar, com 17 pontos, e precisa da vitória neste domingo para evitar a zona de rebaixamento.