Rodrigo Pimpão faz dois e América-RN derrota o Icasa

O América-RN fechou esta semana histórica com mais um grande resultado, desta vez pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols do atacante Rodrigo Pimpão, o time potiguar bateu o Icasa, por 2 a 0, na tarde deste sábado, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), pela 16.ª rodada.

Esta foi a segunda vitória consecutiva fora de casa do América, que vinha de uma goleada sobre o Fluminense, por 5 a 2, no Maracanã. O resultado classificara o clube para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, com mais esta vitória, os potiguares chegaram aos 23 pontos e voltaram a figurar entre os dez primeiros da tabela. Já os cearenses seguem ameaçados, com 18 pontos.

Os dois gols da vitória foram anotados pelo atacante Rodrigo Pimpão, que empatou na ponta da artilharia com Jael, do Joinville, com nove gols cada. No primeiro tempo, ele contou com a ajuda da defesa do Icasa para abrir o placar. O goleiro Dionantan saiu jogando mal com os pés e chutou na cabeça do companheiro Foguinho. A bola rebateu e sobrou limpa para Pimpão mandar para o gol vazio.

O fato curioso é que, àquela altura, os donos da casa eram melhores. Na segunda etapa, o time mandante voltou melhor, mas também sofreu gol em outra falha do goleiro Dionantan, aos dez minutos. O goleiro socou mal a bola, que sobrou nos pés de Rodrigo Pimpão. O "sortudo" da tarde mandou de primeira no cantinho.

Na próxima terça-feira, às 19h30, o Icasa vai encarar o Paraná, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR). O América-RN vai encarar a Ponte Preta, no mesmo dia e horário, na Arena das Dunas, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA:

ICASA 0 x 2 AMÉRICA-RN

ICASA - Dionantan; Ivonaldo, Naylhor, Gilberto e Zé Carlos; Jonatan Lima, Dodó, Foguinho e Eliomar (Aelson); Henry Kanu e Vanger (Núbio Flávio). Técnico: Leandro Sena.

AMÉRICA-RN - Andrey; Marcelinho, Cléber, Roberto Dias e Wanderson; Lázaro, Val, Arthur Henrique (Daniel Costa) e Andrezinho; Max (Alfredo) e Rodrigo Pimpão (Paulinho). Técnico: Oliveira Canindé.

GOLS - Rodrigo Pimpão, aos 38 minutos do primeiro tempo e aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Carlos, Jonatan Lima e Gilberto (Icasa); Arthur Henrique, Max e Cléber (América-RN).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 26.285,00.

PÚBLICO - 2.163 pagantes.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).