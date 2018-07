Rodrigo Pimpão ressalta importância de bater Vasco em clássico

Atuando fora de casa, o Botafogo não tomou conhecimento da Chapecoense e venceu por 2 a 0, no último domingo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Feliz com o triunfo, o atacante Rodrigo Pimpão comemorou nesta segunda-feira o fato de ter anotado o seu primeiro gol na competição.

"Sou cobrado para fazer gol, mas pouca gente vê o outro lado da característica do jogador. Se doando pela equipe. O Roger também sai para ajudar muito. Na minha situação a marcação, a entrega, a ajuda tática. Mas somos atacantes, então quando a oportunidade aparecer é concretizar em gol. Que a gente possa fazer mais gols no ano", disse.

A vitória encerrou um jejum de quatro partidas sem vencer (três empates e uma derrota) e levou a equipe aos 12 pontos, na parte de cima da tabela de classificação. Nesta quarta-feira, o desafio é o clássico contra o Vasco, às 21 horas, no estádio do Engenhão, no Rio.

Rodrigo Pimpão ressaltou a importância do confronto. "Como o clássico será em casa, temos que vencer. Pecamos no jogo contra o Coritiba, quando empatamos. Mas conseguimos bons resultados fora. Empatamos com vitória e vencemos a Chapecoense. Em casa temos que fazer nosso dever e enfrentar como clássico".

Já na atividade desta segunda-feira, por conta da partida diante da Chapecoense, em Chapecó (SC), o elenco botafoguense permaneceu na academia realizando reforço muscular. Os comandados do técnico Jair Ventura voltam a treinar nesta terça, no período da tarde.