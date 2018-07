Pimpão vibra com bom momento e fala em continuar no Botafogo

Autor do gol da vitória de terça-feira sobre o Oeste - que manteve o Botafogo na liderança da Série B - e passando por bom momento na carreira, o atacante Rodrigo Pimpão afirmou nesta quarta-feira que o alvinegro é o time a ser batido na competição nacional, e reiterou seu desejo de permanecer no clube de General Severiano. O jogador é pretendido pelo Shonan Bellmare, do Japão.

"No último jogo (contra o Mogi-Mirim) o pessoal estava assistindo, mas eles também estão observando outros jogadores. Estou com o Botafogo e o meu objetivo agora é esse", declarou Pimpão. "Se houver alguma proposta eu deixo nas mãos dos meus empresários e do clube. Minha cabeça está na Série B. Vim com o objetivo de ajudar o Botafogo."

Líder da competição e com campanha quase perfeita - são seis vitórias e um empate nas sete primeiras rodadas -, o Botafogo já desponta como favorito. "Sabemos que vamos virar o alvo. Nós vamos ter que ter muita paciência para que isso não nos afete dentro de campo. Temos que ter a cabeça do lugar para não sair do foco que nós estamos", ponderou o atacante.

Rodrigo Pimpão também falou sobre seu bom momento com a camisa do clube. "Acredito que vivo a melhor fase da minha carreira aqui no Botafogo nesses sete anos que estou como profissional. Isso vem da felicidade de estar aqui trabalhando e do apoio da minha família. Não há nada melhor do que estar em um lugar que você se sente bem."