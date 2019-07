Rodrigo Santana afirma que Atlético-MG perdeu vaga no jogo de ida

O técnico Rodrigo Santana exaltou a atuação do Atlético-MG na vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira, no Estádio Independência, mas chamou a atenção para o fato de o time ter perdido a vaga na semifinal da Copa do Brasil, após a derrota no primeiro jogo, quinta-feira passada, no Mineirão, quando saiu derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0.

"A gente conversou agora que temos que cobrar que a entrega tem que ser daí para maior. A gente amarga essa desclassificação por causa do primeiro jogo. Não entramos tão atentos. Por mais que a gente crie um cenário de clássico, alguns jogadores dizem que parece que no Mineirão estão sempre longe da bola", declarou o treinador.

"Na atmosfera no Independência isso não acontece. Serviu de lição para todos nós. Domingo temos outra pedreira dentro de casa, a gente precisa da classificação para a Libertadores (2020) e a cobrança é essa. A gente sai chateado, mas a lição fica para o resto do ano", disse Santana, referindo-se ao duelo com o Fortaleza, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, Rodrigo Santana confia que a equipe atleticana tenha atingido um nível que poderá ser importante na disputa da outra competição nacional e também na Copa Sul-Americana.

"Toda desclassificação é bastante ruim, mas todos saíram de campo com a sensação de que deu o melhor. É isso que a gente tem que cobrar deles e eles mesmos se cobraram no vestiário. Domingo não pode ser diferente. Quem quiser estar dentro dos 11, tem que sair de campo assim. A disposição tática tem que ser grande, assim como a vontade de vencer e fazer com que a torcida venha ao estádio", afirmou o técnico atleticano.

Rodrigo Santana também aproveitou para explicar a tática utilizada, a escalação de Otero e os erros cometidos pelo equipe nos 90 minutos. "Os 20 primeiros minutos a gente chegou a ter 70% de posse, mas com muita pressa. Precisamos ser mais objetivos. Clareou, bate para o gol, cruza na área. Aquela zona de perigo a gente precisava explorar mais, por isso optamos pela entrada do Otero. A gente sabia que o Cruzeiro viria com as linhas bem baixas, por isso saímos com o Jair. A equipe respondeu bem, mas infelizmente não conseguimos os três gols."

Além da disputa do Brasileiro, o Atlético enfrenta o Botafogo, pela Copa Sul-Americana, dia 24, às 21h30, no Engenhão, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.