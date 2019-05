Rodrigo Santana confirma Atlético-MG com 'time completo' na Sul-Americana

A necessidade de reagir na Copa Sul-Americana fez com que o técnico Rodrigo Santana confirmasse que vai escalar o Atlético Mineiro com o que tem de melhor no jogo de volta da segunda fase do torneio diante do Unión La Calera, do Chile, marcado para a próxima terça-feira, às 21h30, no Independência.

"A gente projeta um time que vai buscar a classificação desde o primeiro minuto. A gente vai com time completo, titularíssimo. Quem estiver muito bem vai para o jogo", afirmou o técnico interino.

A equipe mineira foi derrotada no primeiro duelo no Chile por 1 a 0. Daí a escolha do técnico interino pelos titulares. Porém, como sinalizou Santana, é possível que alguns jogadores sejam preservados pelo desgaste físico em decorrência da sequência de jogos. No sábado, o Atlético-MG foi a Porto Alegre e perdeu para o Grêmio, pelo Brasileirão.

"A gente está encarando todas as competições da melhor forma possível. No Brasileiro, a gente perde um jogo e tem como recuperar no segundo ou terceiro jogo. Na Sul-Americana e Copa do Brasil, não. Podem ter certeza que já estamos virando todo o foco para terça-feira, para buscar essa classificação desde o primeiro minuto", declarou o treinador.

Uma vitória por dois gols, desde que não seja vazado, garante a classificação para a próxima fase do torneio sul-americano ao Atlético-MG. Se devolver o 1 a 0, a vaga para as oitavas será decidida nos pênaltis.