Rodrigo Santana confirma retorno de Cazares ao Atlético-MG no clássico

O técnico do Atlético-MG, Rodrigo Santana, confirmou o retorno do meia Cazares ao time titular que encara o Cruzeiro no clássico deste domingo, às 19 horas, no Independência, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma conjuntivite tirou o jogador equatoriano dos últimos dois jogos contra Goiás e Botafogo. Ele foi liberado pelo departamento médico e participou normalmente dos últimos dois treinamentos da equipe.

"O Cazares sempre foi um cara que fisicamente nunca deu problema. Ele tem um vigor físico muito bom, ficou fazendo atividade lá dentro (na academia). Conto com ele para o jogo, sim. Ele joga no domingo", confirmou o treinador em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira.

Santana não disse quem sai da equipe para a entrada de Cazares, mas deu indicações na entrevista. Com o bom momento de Vinícius e a importância tática de Chará para a equipe, a tendência é de que o venezuelano Otero vá para o banco de reservas, o que deixaria a equipe com dois armadores.

"O Chará está muito adaptado, condicionado e com ritmo. O Otero vinha de um ano lá fora. Ele ainda está condicionando e sente um pouco a sequência. A gente vê que o Chará, às vezes, não está bem na parte ofensiva, no último jogo não acertou tanto os passes ou o um contra um, mas sem a bola ele estava sendo fundamental. Às vezes o torcedor critica, mas não entende que ele não está bem em uma função e em outra está sendo muito útil", explicou o treinador.

O Atlético-MG busca a vitória no Independência para dar o troco no maior rival pela eliminação na Copa do Brasil. Além disso, busca se manter entre os quatro primeiros colocados na tabela de classificação. No momento, o time mineiro soma 21 pontos e está atrás somente de Santos, Palmeiras e Flamengo.