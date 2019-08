Rodrigo Santana indica 'time completo' do Atlético-MG contra o Corinthians

Após ver o Atlético-MG garantir a classificação às semifinais da Copa Sul-Americana com uma vitória sobre o La Equidad, na última terça-feira, em Bogotá, na Colômbia, o técnico Rodrigo Santana indicou que vai escalar todos os seus titulares à disposição no duelo deste domingo, às 19 horas, contra o Corinthians, em São Paulo.

O treinador atleticano deu a entender que não há atletas desgastados e, por isso, vai mandar força máxima a campo para o confronto na arena corintiana, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A intenção é essa (escalar os titulares). O pessoal está fazendo um brilhante trabalho de recuperação e a gente acredita que vai com o time completo", disse Santana em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O time mineiro vem de derrota para o Bahia em casa e precisa reagir no torneio nacional para voltar a figurar no grupo dos quatro primeiros colocados. No momento, é o sexto, com 27 pontos somados, seis a menos que o líder Flamengo.

"A gente precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Colocamos o foco na Sul-Americana e a classificação nos deu muita força para voltar forte no Brasileiro. Até a 14ª rodada, estivemos sempre na zona de classificação para a Libertadores e a gente precisa voltar", lembrou o treinador.

Tido como um trunfo do Atlético no confronto por conhecer o Corinthians, time em que se destacou e pelo qual tem duas importantes passagens, o volante Elias pontuou que a organização da equipe mineira é fundamental para sair de Itaquera com a vitória.

"Jogar lá é muito difícil, o torcedor apoia os 90 minutos, mesmo sofrendo gol. Isso dá bastante confiança para quem está jogando daquele lado. Para vencer lá, temos de jogar organizados os 90 minutos. O Corinthians é uma equipe que não se expõe, sempre joga no erro (do adversário)", considerou.