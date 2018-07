Rodrigo Souto chora em despedida do São Paulo

SÃO PAULO - Com as malas prontas para jogar no futebol japonês, o volante Rodrigo Souto não conteve as lágrimas nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, em sua despedida do São Paulo. Emocionado, o jogador conversou com os companheiros de time e com o auxiliar-técnico Milton Cruz.

Souto ainda tinha seis meses de contrato com o São Paulo, mas decidiu aceitar uma proposta do futebol japonês. Ele defenderá o Jubilo Iwata a partir deste segundo semestre. Por conta da proposta, aceita na sexta-feira, o volante ficou de fora da maior parte dos treinos da semana passada.

Souto chegou ao São Paulo em 2010, em uma troca com o Santos, que ficou com o também volante Arouca. Desde então, ele disputou 73 partidas e marcou três gols pelo São Paulo.