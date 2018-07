Rodrigo Souto é oferecido e pode acertar com o Palmeiras

SÃO PAULO - Em busca de reforços para a próxima temporada, o Palmeiras pode acertar a contratação do volante Rodrigo Souto, ex-Santos e São Paulo, que atualmente defende o Jubilo Iwata, do Japão. O jogador, que tem contrato até o fim do ano com o clube japonês, foi oferecido por seus empresários à diretoria palmeirense e o nome agradou.

O que ainda dificulta o acerto é o mesmo problema de tantas outras negociações do Palmeiras nos últimos dias: o salário. O valor pedido por Rodrigo Souto é bem acima do que o clube pretendia gastar, mas a negociação continua em andamento.

César Sampaio, gerente de futebol do Palmeiras, é quem participa ativamente dessa negociação com Rodrigo Souto e espera que até a próxima semana o caso tenha sido encerrado.

O técnico Gilson Kleina não coloca a posição de volante como uma das necessidades do elenco, mas, no momento, o clube conta com apenas João Denoni e Márcio Araújo para o setor. Marcos Assunção ainda tenta a renovação de contrato, enquanto João Vitor e Tinga foram liberados.

Até o momento, o Palmeiras acertou apenas duas contratações para a próxima temporada: o goleiro Fernando Prass (ex-Vasco) e o lateral-direito Ayrton (ex-Coritiba).