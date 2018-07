Rodrigo Souto não vê problemas em jogar na zaga

"Todo mundo gosta de atuar na posição de origem, mas não vejo problema de atuar na zaga. Estou aqui para ajudar meus companheiros no que precisar. Sempre estarei à disposição. O importante é estar no grupo", afirma o volante, que já havia sido improvisado na zaga no duelo com o Noroeste, no final de semana passado.

Souto havia voltado ao time diante do Noroeste após ser cortado do jogo contra o Santa Cruz, pela Copa do Brasil, por ter marcado um gol contra na partida de ida. Agora, o volante espera manter seu espaço na equipe e reconquistar a confiança do técnico Paulo César Carpegiani.

"Independentemente de onde jogar, eu estou preparado para mostrar o meu trabalho. Quero conseguir uma sequência no time e mostrar meu melhor futebol", avisa Souto, que jogará ao lado de Xandão e Rhodolfo na defesa.