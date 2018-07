Rodrigo Souto sente lesão e vira desfalque no São Paulo

Um dia depois de saber que não terá o zagueiro Miranda até o fim do período que antecederá a Copa do Mundo, o técnico Ricardo Gomes confirmou nesta terça-feira pela manhã, após treinamento no CT da Barra Funda, que o volante Rodrigo Souto está fora do clássico com o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 20h30, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador voltou a reclamar de dores musculares na panturrilha e, por causa disso, será poupado do confronto. Com isso, o treinador já confirmou a entrada de Jean no meio-campo são-paulino. O atleta já havia substituído Rodrigo Souto aos 22 minutos do segundo tempo da partida contra o Internacional, no último domingo, no Beira-Rio.

"O Rodrigo Souto é um jogador muito inteligente, que arruma a nossa defesa. Mas o Jean também é um excelente atleta", afirmou Ricardo Gomes, conformado com o novo desfalque, nesta terça-feira.

Já para o lugar de Miranda, que sofreu um estiramento na panturrilha direta no duelo contra o Internacional, Xandão foi confirmado na equipe titular. Com isso, o time são-paulino deve ir a campo no clássico com a seguinte formação: Rogério Ceni; Alex Silva, Xandão e Richarlyson; Cicinho, Jean, Hernanes, Marlos e Júnior César; Dagoberto e Fernandão.