Rodrigo Souto volta ao Brasil para defender o Náutico Ao deixar o Jubilo Iwata, do Japão, Rodrigo Souto, ex-São Paulo, Vasco e Santos, disse que desejava voltar ao futebol brasileiro. O volante de 30 anos chegou a negociar com o Palmeiras, enquanto o clube ainda era presidido por Arnaldo Tirone, mas não concluiu negociações. Depois de dois meses procurando um time, o jogador acertou nesta terça-feira com o Náutico.