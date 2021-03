Rodrigo Varanda celebra primeiro gol pelo Corinthians: 'Sensação maravilhosa'

O início do Campeonato Paulista Sicredi 2021 vem sendo uma grande oportunidade para jovens jogadores das divisões de base viverem momentos marcantes nas suas carreiras pelos principais clubes do estado. É o caso de Rodrigo Varanda. Após fazer a sua estreia no time profissional do Corinthians no domingo, no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira o jovem de 18 anos passou por um dia ainda mais especial.

Ele recebeu a primeira oportunidade como titular com o técnico Vagner Mancini. E não decepcionou. Após ver o Corinthians largar em desvantagem de 2 a 0 no clássico com o Palmeiras, participou da reação da equipe e marcou o gol que definiu a igualdade em 2 a 2, no segundo tempo do duelo na Neo Química Arena.

"Uma alegria imensa, poder fazer o gol, ajudar a equipe. A gente estava perdendo e eu empatei. Eu não tenho como falar, a sensação dentro de mim é maravilhosa", disse Varanda. "Ninguém sabe como é (fazer gol pelo Corinthians), essa camisa é pesada, o clube tem muita história, só posso agradecer a Deus por tudo isso", acrescentou.

No último domingo, após fazer a sua estreia pelo Corinthians, Rodrigo Varanda foi recebido com muita festa pela família ao chegar na sua residência. Uma celebração que certamente se repetirá nesta quarta-feira, de acordo com a previsão do jovem.

"Vai estar só minha família em casa, por conta do coronavírus, mas não sei como vai ser. Meu pai, mina irmã, minha mãe, minha namorada. Bastante gritaria, beijo e abraço", afirmou.

Com dois empates nas rodadas iniciais do Paulistão, o Corinthians voltará a jogar pelo torneio no domingo, às 11 horas, quando receberá a Ponte Preta em Itaquera.