Rodrigo volta a treinar no Vasco após ficar 2 jogos fora

O defensor participou normalmente do treinamento desta terça, depois de ter ficado fora das partidas diante de Bangu e Cabofriense, mas ainda não é certo se será escalado como titular nesta quinta. Isso também pelo fato de que anteriormente Adilson indicou a possível manutenção de Jomar como parceiro de zaga de Rafael Vaz.

O treinamento desta terça-feira não contou com a presença do volante Guiñazu, que foi poupado dos trabalhos no campo e apenas fez musculação na academia. Já o lateral-esquerdo Marlon e o meia Douglas apenas correram em volta do gramado e também não participaram da atividade tática comandada por Adilson.

Quarto colocado do Campeonato Carioca, com 18 pontos ganhos, o Vasco tentará se recuperar nesta quinta da derrota por 2 a 1 sofrida diante da Cabofriense, de virada, no último domingo, em São Januário. Na ocasião, Jomar falhou no lance dos dois gols do time de Cabo Frio, mas depois ganhou um voto de confiança do treinador vascaíno.