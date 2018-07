Rodriguinho afirma que só sai do Corinthians por proposta 'surreal'

O meia Rodriguinho afirmou que só uma proposta "surreal" poderia tirá-lo do Corinthians. Na semana passada, o autor de um belo gol na vitória sobre o Sport por 3 a 1, neste sábado, recusou uma proposta do russo Lokomotiv. Em janeiro, o clube havia recusado oferta do Fenerbahçe, da Turquia.

"Com a possibilidade do título, fazendo um ano tão bom, dificilmente eu sairia agora. A não ser que fosse uma coisa muito surreal, que não tivesse como nenhuma das duas partes negar", afirmou o meia em Itaquera.

O meia não se arrepende de ter permanecido no Brasil, embora tenha considerado a boa a proposta do turcos. "São decisões difíceis que você tem de tomar. Depois, pensando friamente, fiquei feliz, foi uma decisão acertada. Consegui o título paulista, a equipe está muito bem no Brasileiro, eu jogando bem, cheguei na seleção. Arrependimento zero de ter ficado", afirmou.

O segundo gol do Corinthians, um chute de fora da área que fez uma curva extraordinária, foi um dos mais bonitos da sua carreira, disse o jogador. "Não sei se foi o mais bonito, mas foi um deles", afirmou o autor de 11 gols na temporada.