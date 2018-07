Rodriguinho aprova contratação de reforços pontuais no Corinthians

Sem o zagueiro Pablo, com dores na coxa direita, o técnico Fábio Carille escalou Pedro Henrique entre os titulares do Corinthians no treino desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, em preparação para a partida contra o Vitória, no domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para que os desfalques não atrapalhem o rendimento da equipe a longo prazo, o meia Rodriguinho aprova a busca por reforços pontuais.

"Acho necessário (se reforçar) porque o campeonato é muito longo, vão acontecer lesões e problemas. A gente tem um grupo bom, com garotos que estão ganhando experiência e se dedicando para evoluir, mas é importante ter jogadores mais experientes, que possam encorpar nossa equipe. Se chegarem reforços pontuais, vão ajudar", afirmou.

Rodriguinho também acredita que a concorrência interna é positiva para manter o alto nível do futebol apresentado pelo grupo. "Além de ter um jogador que, se entrar, vai dar certa dor de cabeça para o treinador, aumenta o nível do treino. É importante ter jogadores de qualidade para que a equipe toda possa evoluir", analisou.

O Corinthians está perto de anunciar oficialmente o acerto com o atacante Clayson, da Ponte Preta. Alguns detalhes burocráticos atrasaram a assinatura do contrato, que deve ocorrer até quinta-feira. Revelação do Campeonato Paulista pela Ponte Preta, o jogador tem tido boa aceitação no elenco alvinegro.

"Excelente jogador, se for confirmado, vem para nos ajudar. É rápido, joga nas três posições do meio, tanto na beirada quanto por dentro, deu muito trabalho (na final do Paulistão). É um jogador que tem muita qualidade", elogiou Rodriguinho.