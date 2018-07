Rodriguinho busca destaque no Corinthians para voltar à seleção

Enquanto a seleção brasileira enfrentava a Colômbia pela Eliminatórias para a Copa do Mundo, o meia Rodriguinho dava entrevista coletiva no CT Joaquim Grava com a camisa do Corinthians. O jogador ficou fora da lista dos convocados por Tite, mas espera voltar a ser lembrado pelo treinador para as partidas contra a Bolívia e o Chile, em outubro.

Antes de começar a entrevista, Rodriguinho ainda brincou: "Vocês (jornalistas) não querem ir ver o jogo da seleção?", perguntou, sorrindo em seguida. Depois, mais sério, disse não ter ficado chateado por ter ficado de fora da lista dos convocados, mas que irá trabalhar muito para conseguir convencer ao técnico Tite de que merece ser chamado novamente.

"Me motiva para trabalhar ainda mais e que eu possa celebrar de novo nas próximas convocações. Essa briga vai existir sempre (para ser convocado), mas o Tite é muito consciente nas escolhas que faz. Agora é trabalhar mais para estar na próxima convocação", disse o meia.

Rodriguinho contou ainda que iria mandar mensagem para Cássio e Fagner antes da partida contra a Colômbia, mas deixou para falar com seus companheiros de clube após a partida.