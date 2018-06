Rodriguinho celebra gol e Capixaba exalta estreia pelo Corinthians

O Corinthians estreou em 2018 com o pé direito. Nesta quarta-feira, a equipe enfrentou o PSV Eindhoven em Orlando, pela Florida Cup, vencia até os acréscimos do segundo tempo e sofreu o empate por 1 a 1, mas levou a melhor nos pênaltis. O único gol brasileiro no tempo normal foi marcado pelo meia Rodriguinho, ainda no primeiro tempo, após falta cobrada pela esquerda por Jadson.

Uma das apostas corintianas para voltar a levantar troféus neste ano, Rodriguinho não escondeu a felicidade pelo gol marcado. "Bom começar o ano assim, com o pé direito, literalmente. Agora é dar sequência no trabalho para que o ano seja tão positivo quanto 2017", declarou em entrevista à TV Bandeirantes.

Apesar do empate sofrido no fim, o Corinthians teve uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, quando contou com os titulares em campo. Entre os novos reforços, o único que entrou entre os 11 iniciais foi o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, contratado junto ao Bahia.

E o jovem de 20 anos não decepcionou, mostrou boa mobilidade e desenvoltura em campo, sendo um dos melhores da equipe. "Estou me sentindo muito bem, fico lisonjeado pela estreia. A expectativa a gente tem que levar da melhor forma, ajudar a equipe. Estou conhecendo os companheiros e só tenho a melhorar", projetou.

O goleiro Cássio também se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe, principalmente por se tratar de um primeiro teste. "É o primeiro jogo, o time fez um bom jogo, com luta e empenho. Foi até melhor do que a gente esperava. O tempo de treino foi curto, então foi legal o desempenho e a vontade para mostrarmos uma cara", comentou.

Depois de bater o PSV nos pênaltis, o Corinthians encerra sua participação na Florida Cup no sábado, quando encara o Rangers, às 16 horas (de Brasília). A estreia oficial na temporada acontecerá na quarta-feira que vem, quando o time alvinegro abre o Campeonato Paulista diante da Ponte Preta, no Pacaembu.