Rodriguinho comemora 1º gol pelo Cruzeiro e estreia no Mineirão

Autor do segundo gol do Cruzeiro na vitória de 3 a 0 sobre o Tupynambás, Rodriguinho não escondeu a satisfação por ter marcado seu primeiro gol pelo time e colaborado com a vitória em sua primeira partida no Mineirão com a camisa cruzeirense.

"Muito feliz por ter esse primeiro contato com a torcida, de poder ter feito um bom jogo, de poder ter feito gol, ter dado passe e ajudado a equipe. Fico muito feliz em poder estar colaborando e vou cada vez mais trabalhar para que possa estar melhor", declarou.

Além do gol, Rodriguinho ainda deu a assistência para Rafinha marcar no segundo tempo. No final da partida, o recém-chegado elogiou o grupo do Cruzeiro e mostrou-se satisfeito com a partida. "Quero colocar o meu nome na história do Cruzeiro. Então, vou dar o meu máximo sempre", comentou.

O Cruzeiro venceu o Tupynambás por 3 a 0, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, e se manteve na briga pela liderança do Campeonato Mineiro. Ainda invicto na competição, o time comandado pelo técnico Mano Menezes soma quatro vitórias e dois empates no Estadual.