Rodriguinho comemora bom início no Cruzeiro: 'Não imaginava um começo como esse'

Após a vitória sobre o Huracán, debaixo de muita chuva em Buenos Aires, na quinta-feira, na estreia pela Copa Libertadores, a delegação do Cruzeiro voltou para casa logo em seguida e desembarcou em Belo Horizonte na madrugada desta sexta. Com o desgaste físico, a comissão técnica resolveu de última hora dar um dia inteiro de folga e a reapresentação dos jogadores será na manhã deste sábado.

Quem pode comemorar bastante a sua atuação na Argentina é o meia Rodriguinho, autor do gol da vitória cruzeirense. Maior contratação para a temporada de 2019 - investimento de US$ 4 milhões (R$ 15,48 milhões) na compra de seus direitos econômicos junto ao Pyramids, do Egito -, o jogador vibra com o bom começo no Cruzeiro. Nas cinco primeiras partidas, já marcou três gols e deu uma assistência.

"Nos meus melhores pensamentos eu não imaginava um começo como esse. Sou grato pela diretoria que fez um esforço, a comissão que me recebeu muito bem, o grupo também. Me deixou em casa. Isso também facilitou para que eu me sentisse bem para desenvolver o meu melhor. Estou feliz com o resultado. Espero que possa continuar assim com os companheiros", afirmou Rodriguinho, ainda em Buenos Aires.

O meia é só elogios para o elenco do Cruzeiro e ressalta que a equipe tem muita qualidade técnica e pegada. "Como eu tinha falado, é diferente. Não tem jeito. Jogar um Mineiro com uma equipe que só vai se defender e vir jogar com equipes que vão te atacar, deixar espaços. É relativo a questão da vontade. Quando o resultado aparece, na casa do adversário, jogo brigado, apareceu a vontade. O grupo, além de ser qualificado, é um grupo que tem pegada, além de técnica. Tem jogadores para retornar que vão melhorar a qualidade do time", disse.

Quem jogou na Argentina, não deverá entrar em campo neste domingo contra o Tombense, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. A ideia da comissão técnica é poupar os titulares para o duelo contra o Deportivo Lara, da Venezuela, também em casa, na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo B da Libertadores.