Cuiabá anuncia a chegada do experiente meia Rodriguinho e outros sete reforços

O experiente meia Rodriguinho, de 33 anos, não ficou nem 24 horas desempregado. Um dia após se despedir do Bahia, o jogador que interessava ao Santos foi oficializado reforço do Cuiabá para 2022. O clube do Centro Oeste ainda anunciou as chegadas de mais sete reforços.

"Rodriguinho agora é Dourado! Bicampeão do Brasileirão, o habilidoso meia é uma das novidades do Cuiabá para a próxima temporada. Experiente, chega para reforçar o grupo após ser protagonista nos clubes que passou", anunciou o clube do Mato Grosso. "Bem-vindo, Rodriguinho."

Além do meia, que chegou a negociar com o Santos após indicação de Fábio Carille, o Cuiabá anunciou um pacotão de reforços. Vieram os atacantes André Luís, Marquinhos e Alesson, o lateral-esquerdo Igor Cariús, os volantes Marcão e Rivas e o zagueiro Ojeda. Walter e João Lucas foram contratados em definitivo.

"O clube comunica ainda que negocia com o Lyon a renovação de empréstimo do volante Camilo e espera um desfecho positivo nos próximos dias", informou o Cuiabá.

Rodriguinho chega para suprir a armação do clube que disputará o Brasileirão pelo segundo ano seguido. "Em 2022, o Dourado tem cinco competições no calendário, incluindo a Série A do Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O elenco tem reapresentação marcada para o dia 4 de janeiro para dar início aos treinamentos."