Rodriguinho deixa Fluminense e acerta com Atlético-PR

Campeão brasileiro em 2010 pelo Fluminense, Rodriguinho perdeu espaço no time com as chegada de Rafael Moura, Araújo e Ciro neste ano. Neste mês, o clube carioca trouxe ainda Rafael Sobis e o meia argentino Martinuccio, que também joga no ataque.

Rodriguinho, de 28 anos, se destacou no Santo André durante o Campeonato Paulista do ano passado ao lado do meia Branquinho, atualmente no Atlético. Ao fim da competição, o atacante foi defender o Fluminense.

Pelo acerto, o Atlético abre a possibilidade de ficar em definitivo com o atacante ao fim do vínculo por empréstimo, em dezembro.