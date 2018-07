Rodriguinho deve ficar com a vaga de Elias no Corinthians

O Corinthians deve ter apenas uma mudança para a “decisão” contra o Atlético-MG, domingo, em Belo Horizonte, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Rodriguinho entrará no lugar do volante Elias, suspenso.

Tite ainda não definiu o substituto de Elias, mas, na última vez em que o volante não esteve em campo, quem ficou com a vaga foi Rodriguinho, que acabou se dando bem. Na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, na 30ª rodada, Elias foi poupado porque havia defendido a seleção brasileira dois antes pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Rodriguinho foi titular e, além de armar boas tramas com Jadson e Renato Augusto, fez um belo gol.

Os laterais Fagner e Uendel e o volante Bruno Henrique (machucados) não devem se recuperar a tempo de enfrentar o Atlético-MG. O trio ainda está entregue ao departamento médico e precisaria de um tempo maior para voltar a ter condições de jogo e, por isso, não deve ficar nem no banco.

Após ganharem folga na segunda-feira, os jogadores se reapresentam nesta terça-feira no CT do Parque Ecológico. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro com 70 pontos, oito a mais do que Atlético-MG, o segundo colocado.