Rodriguinho deve voltar ao time do Corinthians na Sul-Americana

Com dores no joelho esquerdo, o meia Rodriguinho passará por nova avaliação nesta segunda-feira para saber se terá condições de defender o Corinthians na quarta-feira diante do Universidad de Chile, pela Copa Sul-Americana. Por causa da lesão, no sábado o jogador não enfrentou o Botafogo, no empate (0 a 0) pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

“Vamos esperar a reação dele. Ele tem melhorado. São grandes as chances de estar à disposição para quarta-feira”, disse o técnico Fábio Carille após o empate por 0 a 0 com o Botafogo.

Sem Rodriguinho, o meio de campo do Corinthians foi muito mal no sábado. Jadson ficou sobrecarregado na armação das jogadas e pouco produziu em Ribeirão Preto.

Outros dois jogadores entregues ao departamento médico só devem voltar ao time no domingo: Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. Com relação a Giovanni Augusto, porém, a diretoria negocia uma possível troca do jogador com Valdivia, do Internacional. Já Kazim se recupera de uma lesão no joelho direito e deve ficar mais uma semana fora de combate.