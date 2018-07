Rodriguinho diz que cansaço o tirou da lista de cobradores de pênalti do Corinthians

Um dos principais jogadores do elenco do Corinthians, o meia Rodriguinho não bateu pênalti diante do Internacional e causou surpresa justamente por ser um dos protagonistas da equipe. Ao final do jogador, o técnico Fábio Carille e o atleta explicaram que sua ausência da lista dos cobradores se deu pelo fato dele estar cansado para chutar ao gol de Marcelo Lomba.

“Eu estava bem cansado, com dor no joelho e sentindo cãibra. Falei para o Fábio que se tivesse alguém para bater o pênalti seria melhor”, explicou o jogador.

Sem Rodriguinho, Carille teve que recorrer aos garotos Maycon e Guilherme Arana, justamente dois dois três que perderam cobranças – Marquinhos Gabriel foi o terceiro. O treinador explicou que conversou com Rodriguinho e teve que respeitar o desejo do jogador.

“Ele não se sentiu bem para bater. Faz parte e temos que escutar o atleta também. Por isso decidimos pela ida do Arana”, explicou o treinador, que chegou a mudar Rodriguinho de posição durante a partida, para minimizar o cansaço, “Conversei com ele e trouxemos o Jadson para dentro. Ele recuou mais e estava sofrendo um pouquinho”.

O elenco do Corinthians volta aos treinos nesta quinta-feira já visando a partida contra o São Paulo, domingo, na Arena Corinthians, que deve estar lotada mais uma vez. Mais de 30 mil já foram vendidos para o confronto válido pela semifinal do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, realizado no Morumbi, o time de Carille venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença que avança para a final do estadual.