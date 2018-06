Rodriguinho diz que Loss estava ansioso para primeira vitória no Corinthians

O Corinthians venceu o América-MG por 1 a 0 nesta quinta-feira, em casa, e garantiu o primeiro resultado positivo de Osmar Loss no comando da equipe. Ao final da partida, o meia Rodriguinho revelou que o treinador estava ansioso após duas derrotas em seus primeiros jogos no comando do time.

+ Jadson marca e garante a primeira vitória de Osmar Loss no Corinthians

"O Loss estava um pouco ansioso pela primeira vitória, é normal. Queríamos ganhar para ele também. É um cara que merece estar aqui e por isso foi efetivado. Nossa meta é ficar lá em cima e conseguimos encostar no pelotão", comentou o meia corintiano, em entrevista ao SporTV.

O lateral-direito Mantuan destacou que o time poderia ter conseguido uma vitória mais fácil se tivesse aproveitado melhor as oportunidades criadas. "Poderíamos ter aproveitado um pouco mais daquilo que criamos, mas o grupo está de parabéns", analisou o jovem.

O jogador de 20 anos ainda comentou sobre seu erro diante do Internacional, domingo passado. "O sentimento é normal. O que aconteceu no domingo, ficou no domingo. Virei a página na segunda-feira e tentei me concentrar o máximo possível para não errar e fazer a diferença hoje (quinta-feira)", explicou.

O Corinthians mais uma vez não teve uma atuação destacada e mesmo após abrir o placar, não conseguiu se impor e garantir uma vitória mais tranquila. "Realmente, a gente deu uma baixada no ritmo, eles tiveram um pouco mais de posse, criaram duas oportunidades, mas o Walter foi bem. Precisamos melhorar nisso mesmo", disse Rodriguinho.

O elenco corintiano volta aos treinamentos na tarde desta sexta-feira e retorna aos gramados no domingo, para o jogo contra o Flamengo, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.