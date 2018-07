Rodriguinho diz que queda de vantagem preocupa no Corinthians

Líder do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, o Corinthians viu a vantagem que chegou a ser de dez pontos, cair para seis em comparação ao vice-líder Grêmio. Embora a diferença ainda seja confortável, o meia Rodriguinho admite que a situação começa a preocupar.

"Lógico que preocupa. Não queríamos ver essa vantagem cair, mas a gente sempre frisa que ainda tem muito campeonato pela frente e essa distância vai oscilar. Tem hora que vai cair e em outras eles (adversários) vão tropeçar também. Mas a gente pretende voltar a somar três pontos o mais rápido possível para pelo menos manter a distância", disse o meia.

Nas últimas duas rodadas, o Corinthians empatou em casa com o Atlético-PR (2 a 2) e fora de casa com o Avaí (0 a 0). Rodriguinho diz lamentar apenas o resultado diante dos atleticanos, pelo fato de ter deixado dois pontos escaparem na arena.

"Eu não diria tropeços, mas resultados que não queríamos. A gente dentro de casa tinha a obrigação de ganhar, mas por uma infelicidade tomamos um gol. Fora de casa, o empate não é tão ruim quanto algumas pessoas estão falando", minimizou.

O Corinthians está invicto no Campeonato Brasileiro e, no total, são 29 jogos de invencibilidade. A equipe alvinegra volta a campo para enfrentar o Fluminense, domingo, às 16h, no Maracanã.