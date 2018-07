Rodriguinho diz que vitória na Copa do Brasil resgata confiança no Corinthians

O meia Rodriguinho foi o herói do Corinthians na noite desta quarta-feira. Foi dele o gol que deu ao time paulista a vitória sobre o Fluminense, a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e certo alívio no ambiente do clube, neste momento conturbado vivido pelo time na temporada.

Além disso, o triunfo fez o Corinthians sair de uma série negativa. Eram três partidas sem vencer, fora a demissão do técnico Cristóvão Borges, no fim de semana, e os protestos da torcida na sede do clube nos últimos dias.

"A gente sabia que seria importante uma vitória para dar uma confiança até no Brasileiro. Temos que voltar para o G4. Estamos esperançosos que as coisas podem mudar, até pela atitude que mostramos. Temos tudo para isso", afirmou na saída de campo. O meia marcou o gol da vitória no Itaquerão aos 23 minutos do segundo tempo. Como a partida de ida, em Mesquita (RJ), havia sido 1 a 1, o resultado colocou o Corinthians na próxima fase.

Segundo Rodriguinho, a boa atuação é importante porque na próxima rodada do Brasileiro, o Corinthians vai enfrentar exatamente o mesmo adversário desta quarta-feira. O confronto com o Fluminense, no domingo, novamente será no estádio do Corinthians, que jogará para tentar se recuperar após tropeços tirarem o time do G4.

O zagueiro Yago destacou que o resultado nesta quarta-feira vai ajudar o técnico Fábio Carille, nomeado como interino pela diretoria. "Ficamos felizes. É um sentimento de alívio. Sabemos da pressão que era, não só pela vitória, mas porque voltamos a jogar bem. Fizemos um grande jogo, contra um forte adversário", comentou.