Rodriguinho é operado e Cruzeiro não estipula prazo de recuperação

O meia Rodriguinho, do Cruzeiro, foi submetido a uma cirurgia na região lombar, nesta sexta-feira pela manhã, em Belo Horizonte. O jogador, segundo a diretoria do clube mineiro, deverá ter alta ainda nesta sexta-feira. O departamento médico do time, porém, ainda não estipulou oficialmente um prazo previsto de recuperação para o atleta.

"A cirurgia ocorreu dentro da expectativa, sem nenhuma intercorrência. O Rodriguinho suportou bem, acordou sem dor, e está no estágio da recuperação anestésica. Nos primeiros dias a recuperação é domiciliar. Provavelmente ele terá alta ainda nesta sexta-feira. Depois, ele voltará ao clube para dar início ao tratamento de reabilitação", disse o doutor Sérgio Campolina, chefe do departamento médico do Cruzeiro, em comunicado divulgado pelo clube no fim da manhã desta sexta.

Na última terça-feira, Campolina também já havia dito que não poderia estipular um prazo de retorno ao jogador aos gramados pois, segundo ele, trata-se de uma lesão em um local não muito convencional e complexo.

O procedimento desta sexta-feira foi feito pelo cirurgião Cristiano Menezes e teve como objetivo corrigir uma protusão discal aguda (deslocação do disco gelatinoso que fica entre as vértebras) desenvolvida pelo jogador, que reclamava de dores desde abril.

Contratado em janeiro, Rodriguinho jogou 20 vezes com a camisa do Cruzeiro e fez oito gols. Sete deles foram nos dez primeiros jogos. Depois, por causa das dores, perdeu rendimento e acabou no banco de reservas.

Sem Rodriguinho, o técnico Mano Menezes passa a ter quatro meias no elenco cruzeirense: Thiago Neves é o responsável pela armação das jogadas, enquanto Robinho e Marquinhos Gabriel caem pelas pontas e ajudam na marcação dos laterais adversários. Maurício, que subiu recentemente das categorias de base, vai ficar como opção.