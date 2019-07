Rodriguinho e Pedro Rocha voltam e Cruzeiro vence último teste antes de clássico

Com o retorno do meia Rodriguinho e do atacante Pedro Rocha, o Cruzeiro derrotou o Inter de Minas por 2 a 0, na tarde deste sábado, na Toca do Raposa 2. O jogo-treino foi o último teste antes do clássico com o Atlético-MG, primeiro compromisso do time no reinício das competições. O jogo é válido pelas quartas de final da Copa do Brasil e será na próxima quinta-feira, às 20 horas, no Mineirão.

O jogo amistoso deste sábado contra a equipe da cidade de Itaúna, que disputa a segunda divisão do Campeonato Mineiro, teve um tempo de 45 minutos e outro de 55 e foi decidido a favor do Cruzeiro com gols de Robinho e Pedro Rocha, este último que foi preservado do jogo-treino contra o América-MG, na última segunda-feira.

Mano Menezes escalou os titulares na atividade e começou a promover mudanças a partir da metade do segundo tempo. A novidade do Cruzeiro na partida foi a presença de Ariel Cabral, que assumiu a vaga de Jadson como companheiro de Henrique no meio-campo.

Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred formaram a escalação inicial. Enquanto Rafael; Weverton, Cacá, Fabrício Bruno e Dodô; Éderson, Jadson e Rodriguinho; Pedro Rocha, David e Sassá fizeram parte da segunda formação, que teve como destaques Rodriguinho e Pedro Rocha.

O lateral-direito Edilson, com lesão na panturrilha, ainda realiza fisioterapia e não pôde jogar neste sábado. Dificilmente jogará o clássico. O colombiano Orejuela, reserva da posição, também se recupera de lesão e segue fora de combate.

O Cruzeiro tem mais alguns dias de preparação antes de enfrentar o arquirrival. Depois do jogo pela Copa do Brasil, volta a campo dia 14 (domingo), às 16 horas, para enfrentar o Botafogo, no Mineirão. O duelo é válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, competição na qual o time mineiro integra a zona de rebaixamento.