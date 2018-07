Rodriguinho é relacionado e deve ser titular no Santos

Para a partida da Vila Belmiro, o treinador do Santos sequer relacionou Rodrigo Mancha, em baixa desde a derrota para o Grêmio por 4 a 3 na semana passada - o volante entrou no segundo tempo, falhou em dois gols do adversário e se revoltou ao ser substituído.

Como Germano também não foi relacionado, o mais provável é que Dorival escale Rodriguinho, Wesley e Paulo Henrique Ganso no meio-de-campo do Santos. Outra opção menos provável seria improvisar Pará como volante, deslocar Wesley para a lateral direita e iniciar o jogo com Marquinhos.

Confira os 20 jogadores relacionados no Santos:

Alex Sandro

André

Bruno Aguiar

Durval

Edu Dracena

Felipe

Léo

Madson

Maikon Leite

Maranhão

Marcel

Marquinhos

Neymar

Pará

Paulo Henrique Ganso

Robinho

Rodriguinho

Vladimir

Wesley

Zezinho