Rodriguinho é vetado por lesão e Corinthians viaja desfalcado

O Corinthians não poderá contar com o meia Rodriguinho no duelo desta quarta-feira, contra o Santa Fe, em Bogotá, na Colômbia, pela penúltima rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores. Com um estiramento muscular na coxa direita, o jogador ficou fora da lista de 22 jogadores relacionados pelo técnico Tite para o confronto.

Rodriguinho vinha realizando tratamento desde a semana passada e, por causa da lesão, foi descartado do clássico diante do Palmeiras, no último domingo, no Pacaembu, pelo Paulistão. Entretanto, o treinador contou com a volta de Elias, que estava sem jogar desde 17 de fevereiro por causa de uma fissura na fíbula da perna esquerda.

Elias sentiu a falta de ritmo de jogo e precisou ser substituído por Maycon no início do segundo tempo contra os palmeirenses. A ausência de Rodriguinho, porém, deverá fazer Tite voltar a confirmar Elias entre os titulares corintianos.

Caso isso ocorra, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Felipe, Yago e Uendel; Bruno Henrique; Elias, Giovanni Augusto, Guilherme e Lucca; André.

O elenco corintiano realizou na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o último treino antes de embarcar nesta tarde para a Colômbia. Nesta terça, a equipe dirigida por Tite fará um treino de reconhecimento do estádio El Campín, palco do duelo contra o Santa Fe.

O Corinthians lidera o Grupo 8 da Libertadores, com nove pontos, dois à frente do vice-líder Santa Fe e do terceiro colocado Cerro Porteño, que na próxima semana pega o lanterna e já eliminado Cobresal, no Chile. Uma vitória nesta quarta garante ao time alvinegro a sua classificação por antecipação às oitavas de final da competição.

Confira a lista de relacionados do Corinthians para o jogo de quarta:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto;

Zagueiros: Yago, Felipe e Balbuena;

Laterais: Uendel, Fagner, Edilson e Guilherme Arana;

Volantes: Bruno Henrique, Willians, Elias e Maycon;

Meias: Giovanni Augusto, Guilherme, Danilo e Alan Mineiro;

Atacantes: Lucca, André, Romero e Luciano.