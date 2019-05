Rodriguinho encerra jejum e valoriza vitória do Cruzeiro: 'Não tem jogo fácil'

A cabeçada certeira de Rodriguinho aos 36 minutos do segundo tempo decretou a vitória do Cruzeiro sobre o Goiás, por 2 a 1, no Mineirão, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ao ir às redes, o meia encerrou um jejum de cinco jogos sem marcar na temporada e não deixou de comemorar.

Rodriguinho teve um forte início de temporada, marcando sete gols em nove partidas (quatro pelo Campeonato Mineiro e três pela Copa Libertadores). Nas últimas semanas, no entanto, ele teve uma queda de produção e chegou a ficar de fora da partida entre Cruzeiro e Deportivo Lara, da Venezuela, para tratar de um problema na lombar.

"Fico feliz por ajudar meus companheiros e voltar a marcar. Era normal cair um pouco com a sequência de jogos, cair um pouco a força. Fiquei feliz por ajudar o time a sair com a vitória", comentou o meio-campista.

Durante pouco mais de 25 minutos, Rodriguinho teve a oportunidade de atuar ao lado de Thiago Neves. A dupla é cercada de expectativa, mas ainda não começou jogando juntas por conta da recuperação física de Neves.

"Feliz de jogar com ele a primeira vez. Estou ansioso também, por tudo o que falam da gente. Vamos trabalhar para jogarmos juntos e jogarmos bem", acrescentou.

Rodriguinho tenta manter o bom momento no meio de semana, quando o Cruzeiro enfrenta o Emelec, do Equador, pela última rodada da primeira fase da Libertadores.

O jogo será realizado no Mineirão, quarta-feira, às 19h15. O time comandado por Mano Menezes é líder do seu Grupo B, com 15 pontos e 100% de aproveitamento. O Emelec, com seis pontos, disputa a segunda vaga com o Deportivo Lara, da Venezuela, com cinco, e que vai pegar o lanterna Huracán, na Argentina.