Rodriguinho exalta gol: 'Pode fazer muita diferença lá na frente'

Herói do Corinthians no empate por 2 a 2 com a Ponte Preta ao marcar um gol aos 39 minutos do segundo tempo, o meia Rodriguinho valorizou o ponto conquistado no Moisés Lucarelli. Para o jogador, o empate pode ser fundamental para a equipe conquistar o título.

“Foi um gol importante pelas circunstâncias do jogo e do campeonato. Um ponto em Campinas não é ruim, sabemos da dificuldade. Esse ponto pode fazer muita diferença lá na frente”, disse o meia.

Com o empate em Campinas, o Corinthians chegou aos 61 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. O time tem cinco a mais do que o Atlético-MG, o segundo colocado.

“Eu sempre estava trabalhando. Fazia tempo que não entrava, mas eu estava sempre mostrando que poderia ter minha oportunidade e aproveitá-la. Fico feliz de ter entrado e ajudado os companheiros a conseguir o empate. A importância do elenco é essa. Quem entra, entra para ajudar e para somar”, disse Rodriguinho.

Foi o primeiro gol em jogo oficial do meia pelo Corinthians. Antes, ele havia marcado apenas em um amistoso contra o ABC, de Natal. Eufórico, ele comemorou muito o lance.

“A emoção foi muito grande. Fiquei ali sem saber o que fazer, só corri para abraçar meus companheiros que me ajudaram muito a nunca desistir, batalhar pelo meu espaço.”