Rodriguinho festeja grande atuação com 2 gols, mas lamenta não poder jogar final

Assim que Jadson marcou o segundo gol da vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta por 3 a 0, neste domingo, metade do time do Corinthians correu na direção oposta e foi abraçar Rodriguinho, autor da jogada. Foi um reconhecimento simbólico ao jogador que já era o melhor da decisão naquele momento e ainda faria o terceiro gol em Campinas (SP). O herói da primeira final do Campeonato Paulista, no entanto, levou o terceiro cartão amarelo e está fora da decisão, no próximo domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo.

Rodriguinho reconhece que viveu dois momentos distintos, antes e depois da suspensão. "Fiquei triste assim que recebi o cartão. Mas eu pensei comigo que teria de fazer algo diferente já que não jogaria o próximo jogo", afirmou o meia, autor de dois gols e uma assistência.

"Eu decidi que me empenharia ao máximo e ficaria concentrado para tentar aproveitar as oportunidades. Fui abençoado e consegui fazer uma bela partida", afirmou o meia.

Toda a inteligência que Rodriguinho mostrou para ser o dono do jogo faltou no lance em que tomou cartão amarelo. Nervoso por ter perdido a bola, ele simplesmente agarrou o rival em um lance ainda na defesa da Ponte Preta. Indiretamente, o jogador afirma que o cartão foi injusto. "Acho que ele (o árbitro Raphael Claus) poderia ter relevado, como relevou em outras partidas. Naquele momento, eu fiquei muito triste, mas consegui superar no decorrer do jogo".

Na opinião do jogador, a vitória por 3 a 0 deixou o título bem encaminhado. O Corinthians pode perder por até dois gols de diferença. "Felizmente, encaminhamos bem o título", disse o meia.