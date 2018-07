Rodriguinho minimiza aumento da disputa por vaga no Corinthians

O meia Rodriguinho, do Corinthians, disse nesta quinta-feira não estar preocupado com o aumento pela concorrência no time titular causado pela contratação de Marquinhos Gabriel. O reforço, que assinou por quatro temporadas, teve passagem recente pelo Santos e chega para tentar suprir as saídas de Jadson e Renato Augusto para o futebol chinês no começo do ano.

"Ele vai aumentar o nível de competição leal da equipe. É um jogador de muita qualidade", afirmou Rodriguinho nesta quinta-feira. "Não sei como o Tite vai escalá-lo. Temos ótimas opções. Eu me sinto melhor jogando por dentro no meio, vou brigar para jogar ali, mas obviamente que se o Tite pedir para eu jogar na ponta vou tentar fazer o meu melhor", completou.

Marquinhos Gabriel será inscrito no Campeonato Paulista na vaga de Rildo, que está lesionado. Como o reforço está sem ritmo de jogo, receberá atenção da comissão técnica para que possa recuperar a parte física e se entrosar com os companheiros. Caso chegue à decisão, o Corinthians terá mais três partidas para disputar pelo Estadual. A primeira delas será no sábado, contra o Osasco Audax, pela semifinal.

Rodriguinho ainda não é titular da equipe, apesar de ser autor de quatro assistências neste ano, número que o coloca como líder do elenco neste fundamento. Contra o Osasco Audax, o técnico Tite deve deixar o meia no banco e começar a partida com Alan Mineiro na vaga de Giovanni Augusto, que está machucado.