Rodriguinho reclama do calor, mas comemora estreia pelo Cruzeiro

A torcida do Cruzeiro teve o primeiro contato com o futebol de Rodriguinho neste domingo, quando o meia estreou com a camisa celeste. Ele jogou pouco mais de 60 minutos na vitória sobre o Villa Nova, por 3 a 0, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

Rodriguinho teve uma estreia discreta. Sentindo a falta de entrosamento e em ritmo de pré-temporada, o meia foi pouco acionado, mas chegou a criar chances de gol, principalmente, em chutes de fora da área. Ele acabou sendo substituído por Thiago Neves no segundo tempo.

"Muito calor, complica, principalmente, para mim que estou começando agora, estou sem ritmo de jogo, começo de temporada, mas foi importante jogar", comentou Rodriguinho, que ainda valorizou o resultado construído pelo grupo.

"A equipe fez um jogo sólido, fizemos um bom resultado no primeiro tempo. Poderíamos ter feito mais, mas depois nós demos uma administrada no jogo, fico feliz de ter feito minha primeira partida", acrescentou.

Quem também entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Cruzeiro foi o lateral Dodô. Ao contrário de Rodriguinho, ele esteve em campo os 90 minutos comemorou o resultado. "Precisávamos dessa vitória, depois do empate de quinta (2 a 2 com o Boa). Talvez seja o campo mais difícil de jogar no Campeonato Mineiro e em um dia muito quente. Mas o professor soube dar a importância que a partida pedia", acrescentou.

Vice-líder do Mineiro com onze pontos, perdendo a liderança para o América-MG, no saldo de gols (9 a 6), o Cruzeiro terá uma semana para treinar e volta a campo contra o Tombense, no Mineirão, no próximo domingo.