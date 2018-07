Rodriguinho usa chance para garantir vaga como titular no Corinthians

SÃO PAULO - Titular nos primeiros treinamentos do Corinthians em 2014 e um dos destaques da vitória sobre o Red Bull em jogo-treino realizado nesta quinta-feira, o meia Rodriguinho sabe que a concorrência por uma vaga no time é grande. Mas o jogador quer aproveitar o período em que Renato Augusto está fora de combate, realizando trabalhos especiais, para conquistar a titularidade e convencer o técnico Mano Menezes a mantê-lo no time, mesmo quando todos os meias estiverem à disposição.

"Eu tenho algumas partidas para colocar a dúvida na cabeça do treinador. A gente sabe da qualidade do Renato Augusto, que está fazendo a sua preparação fora, mas eu tenho esses jogos para mostrar o meu valor, provar que posso ser titular, mesmo quando ele voltar", disse Rodriguinho, que neste início de ano vai vencendo a concorrência do meia Douglas para ser titular.

Diante do Red Bull, Rodriguinho se destacou com triangulações pela esquerda com o lateral Uendel e o meia Danilo, além de ter feito boas jogadas, com passes precisos. E, nesta quinta-feira, ele revelou o que Mano lhe pediu para fazer em campo.

"Nós tivemos pouco contato porque foram poucos treinamentos com bola, mais físicos. O Mano pediu para criar jogadas para que finalizemos mais. Ano passado, tivemos problemas no ataque", disse Rodriguinho, que fez um balanço positivo do jogo-treino. "O treino foi de razoável para bom, me dei bem pelo lado esquerdo, mas também tenho liberdade para cair pela direita e encostar no Guerrero", afirmou.

Após o jogo-treino de quarta-feira, os titulares e reservas do elenco corintiano fizeram um trabalho físico na manhã desta quinta-feira. No período da tarde, a atividade será com bola. Depois, os jogadores serão liberados e se reapresentam na tarde desta sexta-feira, em uma rara folga durante a pré-temporada. Há a expectativa para que a contratação do lateral-direito Fagner seja oficializada ainda nesta quinta-feira.