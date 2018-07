Rodriguinho vê Grêmio como 'carrapato' do líder Corinthians

Líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, oito a mais que o Grêmio, o Corinthians inicia o segundo turno sabendo que continua sendo o time a ser batido no País e, embora a confiança esteja elevada, os jogadores apontam os gremistas como grande adversário na luta pelo título.

"O Grêmio é o carrapatozinho (sic) que está atrás da gente. Temos que fazer o nosso trabalho para as coisas continuarem acontecendo de forma natural", disse o meia, que defendeu o clube gaúcho em 2014.

O meia corintiano conta que mantém contato com alguns atletas do time adversário, mas a briga pelo título não é assunto entre eles. Entretanto, sabe que os corintianos estão sendo observados de perto por todos os clubes.

"Conheço alguns jogadores lá. Tenho mais contato com o Edilson, mas não falamos sobre isso. É lógico que eles estão nos acompanhando, mas nós também estamos acompanhando eles. Por isso eu brinquei de carrapato, porque eles também não estão perdendo. Estão na nossa cola", explicou Rodriguinho.

O elenco do Corinthians voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira e terá duas semanas para se preparar para o segundo turno. Como a partida contra a Chapecoense, no próximo final de semana, foi adiado, o time de Fábio Carille voltará aos gramados apenas dia 19, contra o Vitória.