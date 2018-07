Rodriguinho vê o Corinthians mais forte com semana livre de jogos

O Corinthians conseguiu uma rara folga na tabela e, ao contrário dos principais adversários na briga pelo título do Brasileirão, não teve jogo no meio da semana. Assim, a comissão técnica aproveitou para intensificar os treinamentos e equilibrar maior tempo de descanso. Para o meia Rodriguinho, a mescla do trabalho fará o time ficar mais forte para a sequência do campeonato.

"A gente trabalho forte esses dias. Pegaram pesado hoje (quinta-feira). A gente fez o rachão para ficar com clima mais tranquilo porque a semana começou forte e intensa, já que não tínhamos tempo para treinar. Era jogo atrás de jogo e você fica cansado mesmo. É bom ter um reforço muscular", comentou o meia.

O elenco alvinegro foi dividido em três e treinaram fundamentos, como cruzamentos, movimentação e finalização. Depois, os jogadores participaram de um animado rachão, algo que o técnico Fábio Carille não tem o hábito de fazer, embora seja um tipo de atividade que os jogadores gostam de participar.

Enquanto isso, os médicos do Corinthians comemoram o fato de não ter nenhum jogador no departamento médico. Vilson, Mantuan e Danilo, os últimos que estavam se recuperando de lesão, já estão na fase de transição. Em relação ao time de sábado, Carille confirmará no treino desta sexta-feira a equipe, que deve ter Cássio; Léo Príncipe, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.