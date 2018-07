Rodriguinho volta a decidir e Corinthians bate o Fluminense no Brasileirão

Na estreia no Brasileirão de 2018, a festa foi completa na Arena Corinthians. Com dois gols de Rodriguinho, o Corinthians venceu o Fluminense por 2 a 1 e somou os três primeiros pontos no torneio. No final do jogo, os atletas permaneceram no gramado e deram a volta olímpica pela conquista do bicampeonato paulista. Na semana passada, o título foi conquistado no Allianz Parque, sem a presença da torcida corintiana. A festa fez ainda referência ao título brasileiro do ano passado. Antes da partida, o ex-jogador Marcelinho Carioca, campeão brasileiro em 1998 e 1999, entrou no gramado e apresentou a taça do ano passado para a festa da torcida.

Carille fez mudanças na equipe e escalou os volantes Ralf e Renê Junior, deixando Maycon e Gabriel no banco de reservas. A principal razão foi o estilo de jogo do rival. Ralf e Renê são mais altos e levam vantagem no jogo aéreo. O treinador corintiano estava preocupado com os cruzamentos do rival, especialmente para Gum e Renato Chaves.

O caminho escolhido pelo Corinthians para chegar ao gol do Fluminense foi o lado direito, com Fagner e Romero. Por ali, o time realizou a costumeira pressão inicial, com vários cruzamentos para a área. O termo "pressão" significa apenas que o time paulista rondou a área do rival, ficou bastante com a bola (63%), mas os lances de perigo foram raros. O time conseguiu apenas duas finalizações de longe na etapa inicial. Bem equilibrado defensivamente, no esquema 5-4-1, o Fluminense ficou devendo na parte ofensiva. A estratégia era claramente segurar pelo menos um ponto. A estratégia funcionou até o final do primeiro tempo. Mas foi novamente pelo lado direito que o Corinthians conseguiu o gol.

Romero conseguiu driblar o zagueiro e cruzou na cabeça de Rodriguinho, que desviou para o gol. Detalhe: no lance, o corintiano de 1,77m ganhou a disputa com o zagueiro Gum, que tem um 1,89m de altura. Depois de fazer o gol decisivo na semifinal do Campeonato Paulista diante do São Paulo, Rodriguinho voltou a fazer um gol importante de cabeça.

A preocupação de Carille com o jogo aéreo se justificou no início do segundo tempo. O Fluminense saiu para buscar no empate. Fez isso encostando Sornoza nos atacantes. E apostando no jogo aéreo. Após cobrança de lateral de Ayrton, Pedro escorou e Richard encheu o pé na frente de Cássio: 1 a 1. Mesmo com o empate do rival e as dificuldades para criar jogadas, uma falha recorrente do campeão paulista em alguns jogos, a torcida continuou apoiando o time. No embalo de 28 mil corintianos, o time avançou.

O jogo melhorou, tornou-se mais dinâmico e veloz. Carille sentiu o momento ruim da equipe e mudou o time. Trocou Renê Junior por Maycon e colocou Sheik no lugar de Mateus Vital. O treinador do Corinthians mostrou que tem estrela: o gol da vitória do Corinthians saiu exatamente dos jogadores que saíram do banco reservas. Aos 40 minutos, Maycon tocou para Sheik na linha de fundo. Ele cruzou e Rodriguinho completou, desta vez, com o pé esquerdo, de primeira. Rodriguinho foi o grande protagonista da primeira festa corintiana no Brasileirão.

Ficha técnica

Corinthians 2 x 1 Fluminense

Gols: Rodriguinho, aos 45 minutos do primeiro tempo; Richard, aos 3 minutos do segundo tempo e Rodriguinho, aos 40 minutos do segundo tempo

Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Ralf, Renê Junior (Maycon), Mateus Vital (Sheik) e Rodriguinho; Clayson e Romero (Pedrinho). Técnico: Fabio Carille

Fluminense: Júlio César; Renato Chavez, Gum e Ibañez (Frazan); Gilberto, Richard, Jadson, Ayrton Lucas e Sornoza; Pedro (João Carlos) e Pablo Dyego. Técnico: Abel Braga

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Arena Corinthians

Público: 28.777

Renda: R$ 1.372.018,07