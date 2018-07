Rodriguinho volta a decidir e Corinthians ganha mais uma no Brasileirão

Rodriguinho manteve a ótima fase ao garantir a vitória do Corinthians sobre o Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, fundamental na fase final que levou o time ao título do Campeonato Paulista, fez o gol que manteve a invencibilidade da equipe no torneio nacional.

De um lado estava um time que conquistou sua última vitória em 9 de abril e entrava em campo pressionado por sua torcida. Do outro estava o Corinthians, campeão estadual, que entrou no Serra Dourada com uma invencibilidade de 15 jogos e uma ótima campanha como visitante no ano, com apenas uma derrota em 15 confrontos.

Com uma postura sólida, o Corinthians desde o primeiro minuto se manteve firme na defesa e quase não deixava o adversário, lanterna da competição, se aproximar de sua área. E toda vez que tinha brecha tentava atacar e exigia do goleiro Felipe boas defesas. Aos 13, por exemplo, Jô recebeu sozinho na área e chutou, mas Felipe salvou.

Mas na segunda boa oportunidade não teve jeito. Guilherme Arana tabelou com Romero e correu livre pelo lado esquerdo do ataque. Ele percebeu o deslocamento de Rodriguinho na área, tocou para o companheiro, que bateu de primeira e abriu o placar. Foi o nono gol dele na temporada, empatando com Jô na artilharia da equipe no ano.

Depois que fez o gol, os jogadores colocaram a receita de sucesso deste time alvinegro em prática. Preocupação defensiva, preenchimento dos espaços do campo e, mais importante do que marcar mais gols, não sofrer nenhum. E foi assim que o time entrou no segundo tempo, consciente de que já tinha o resultado na mão.

O técnico Marcelo Cabo mexeu na equipe, mas nada adiantou. Já Carille promoveu a estreia de Clayson, que veio da Ponte Preta. Em uma das primeiras jogadas do atleta, ele recebeu de Jô e correu o campo todo, sozinho, e chutou, mas o goleiro Felipe salvou. No lance, ele poderia ter passado para Rodriguinho, que estava livre. Mas o gol perdido não fez falta e o Corinthians ganhou mais uma no ano.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 x 1 CORINTHIANS

ATLÉTICO-GO: Felipe; Eduardo (André Castro), Ricardo Silva, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Luiz Fernando (Andrigo) e Jorginho; Everaldo (Júnior Viçosa) e Walter. Técnico: Marcelo Cabo.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson (Clayson), Rodriguinho e Romero (Clayton); Jô (Kazim). Técnico: Fábio Carille.

Gol: Rodriguinho, aos 26 minutos do 1º tempo.

Juiz: Paulo H. Schleich Vollkopf (MS).

Cartões amarelos: Eduardo e Igor.

Renda: R$ 608.820,00.

Público: 13.712 pagantes.

Local: Serra Dourada, em Goiânia.