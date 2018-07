Rodriguinho, Weverton e Fagner se apresentam à seleção em Melbourne

A seleção brasileira está quase completa em Melbourne, onde fará dois amistosos nos próximos dias. Nesta segunda-feira chegaram à cidade australiana o meia Rodriguinho e o lateral Fagner, do Corinthians, e o goleiro Weverton, do Atlético Paranaense. Eles defenderam seus times em rodada do Brasileirão no sábado.

No dia seguinte, iniciaram a longa viagem até a Austrália. Com a chegada deles, faltam apenas quatro jogadores para completar a lista dos convocados do técnico Tite: o meia Diego Souza (Sport), o zagueiro Rodrigo Caio (São Paulo), o lateral Alex Sandro (Juventus) e o goleiro Ederson, que acaba e deixar o Benfica para defender o Manchester City na próxima temporada europeia.

Os três primeiros vão desembarcar em solo australiano nesta terça-feira. Ederson chegará somente na quinta. Ele ganhou a liberdade de se apresentar mais tarde por causa do nascimento de sua filha.

Ainda sem a delegação completa, o técnico Tite comandou o primeiro treino da seleção na Austrália nesta segunda. E, nesta terça, vai liderar outra atividade no Lakeside Stadium às 17 horas (4 horas no horário de Brasília).

Em Melbourne, a seleção brasileira vai enfrentar a Argentina, na estreia do técnico Jorge Sampaoli à frente do rival, na sexta-feira. Quatro dias depois, na terça, o time de Tite vai duelar com a anfitriã Austrália.