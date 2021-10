Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior tentam, mas não evitam tropeço do Real Madrid

Rodrygo, Benzema e Vinicius Junior tentaram bastante, mas não conseguiram evitar o tropeço do Real Madrid, nesta quarta, no Santiago Bernabéu, ao empatar, por 0 a 0, com o Osasuna, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol.

O resultado impediu que o Real assumisse a liderança isolada da competição. A equipe soma 21 pontos, assim como Sevilla, Betis e Real Sociedad. O Osasuna, com bom desempenho, acumula 19, ao lado do Rayo Vallecano.

Muito bem armado taticamente e em boa fase no campeonato, o Osasuna se armou para explorar os contra-ataques e receber a pressão do Real, que teve dificuldades para superar o bloqueio adversário.

Orientado pelo técnico Carlo Ancelotti para se concentrar mais na partida e esquecer o que ocorre nas arquibancadas, Vinicius Junior, aos 30 minutos, quase fez um belo gol, mas a bola passou raspando a trave esquerda.

Mas as melhores oportunidades foram criadas na etapa final. O Osasuna teve paciência para concretizar um contra-ataque e ele veio aos cinco minutos, mas Moncayola, livre, acertou a trave direita de Courtois. O Real respondeu aos 13, em um ataque brasileiro. Vinicius Junior arrancou pelo meio, rolou para Rodrygo na direita, mas chegou tarde para a conclusão.

A maior oportunidade foi de Benzema, aos 16 minutos. Em jogada individual, o atacante francês acertou a trave e deixou os torcedores desesperados nas arquibancadas.

Em outro duelo disputado, o Bétis manteve a boa fase, ao golear o Valência (11º, com 13 pontos), em Sevilha, por 4 a 1. O brasileiro naturalizado espanhol Gabriel Paulista fez o único gol dos visitantes.