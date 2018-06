Rodrygo celebra mais um gol decisivo pelo Santos: 'Fico no banco sonhando'

A estrela de Rodrygo brilhou novamente pelo Santos. Três dias após deixar o banco de reservas e marcar o gol da vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, em Campinas, ele voltou a ser decisivo para o time ao fazer, aos 45 minutos do segundo tempo, o gol que assegurou o empate por 1 a 1 com o Ituano, no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Após o jogo, ele revelou que começou a pensar na possibilidade de ser novamente decisivo antes de entrar em campo.

"Eu fico no banco já sonhando, imaginando o que eu posso fazer quando entrar. Eu acreditava que podia fazer o gol assim como no jogo passado e a história se repetiu", afirmou o jovem atacante, de apenas 17 anos, em entrevista ao SporTV.

O poder de decisão de Rodrygo já o faz se tornar o novo "xodó" da torcida do Santos, que pediu a sua entrada em campo ainda no primeiro tempo do duelo no Pacaembu, quando o Ituano vencia por 1 a 0 e a equipe estava perdida em campo. "O que eu mais gosto é de estar sendo reconhecido pelo que mais amo fazer, que é jogar de futebol", celebrou.

Os gols já fazem Rodrygo ser apontado como jogador com potencial para ser a próxima grande revelação do Santos. O jovem promete, porém, que não vai se iludir com os elogios. "Fico feliz, mas eu ajo naturalmente e não deixo a cabeça subir. Vou trabalhar cada vez mais para melhorar", comentou.

A partida com o Ituano foi apenas a quinta de Rodrygo entre os profissionais do Santos. Assim, agora ele vai conquistando o seu espaço no elenco principal, após se destacar com 24 gols marcados em 22 jogos no Paulistão Sub-17 do ano passado.

Agora, então, poderá até receber uma oportunidade como titular. O próximo compromisso do time será no domingo, em clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque, pela quinta rodada do Paulistão.