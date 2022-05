Rodrygo cita 'noite mágica' do Real Madrid; Guardiola lamenta: 'Estivemos perto'

Após mais uma virada épica do Real Madrid na Liga dos Campeões, o atacante Rodrygo, grande estrela do jogo com o Manchester City, classificou como mágica a atuação do time merengue na partida que garantiu a ida à final e a manutenção do sonho de conquista do 14º troféu continental.

"Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Pude entrar e mudar o jogo com dois gols. Foi uma noite mágica no Santiago Bernabéu. A torcida sempre ajuda de uma forma inexplicável. Não tenho palavras", disse o jovem brasileiro à TNT Sports, agradecendo o apoio dos torcedores merengues na conquista da virada sobre o City.

Rodrygo também relembrou a história do Real Madrid para tentar explicar a força mental que o clube tem para conseguir resultados inacreditáveis. "São coisas que só acontecem aqui. Essa camisa nos ensina a lutar e nunca desistir", explicou.

O volante Casemiro corrobora com a opinião do compatriota e colega de seleção brasileira. Para o brasileiro, o principal mérito do Real Madrid é não abdicar do jogo. "A grande virtude deste clube, não apenas neste ano, é nunca desistir. Eliminamos um grande time e um grande treinador", declarou à Movistar+, antes de projetar a final do torneio: "É complicado (pensar no Liverpool), porque certamente se perdermos do Atlético de Madrid (no Campeonato Espanhol) já haverá críticas. Somos campeões espanhóis, mas este clube exige vitória sempre."

Ídolo e diretor de relações institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño, disse que esteve muito nervoso ao longo da semifinal, mas entende que a vitória coroou uma noite especial: "Um dia ainda meu coração vai parar (por causa deste time). Outra noite histórica. Devemos lembrar dos jogadores, da comissão técnica e de todos os madridistas que sofreram com o time".

Derrotado na capital espanhola, o catalão Pep Guardiola avaliou o que faltou para a sua equipe chegar à sua segunda final seguida de Liga dos Campeões: "Futebol é um jogo imprevisível e temos de aceitar. Estivemos perto. Muito perto. Mas no fim, não conseguimos. Agora temos que digerir e erguer a cabeça para os quatro últimos jogos que temos na temporada", disse o treinador.