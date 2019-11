Rodrygo comemora atuação de gala pelo Real Madrid: 'Foi um sonho'

Após fazer três gols e uma assistência na goleada de 6 a 0 do Real Madrid sobre o Galatasaray nesta quarta-feira, em duelo da quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o atacante Rodrygo comentou que foi "um sonho" deixar o campo com o nome sendo aclamado pelos torcedores presentes no estádio Santiago Bernabéu.

"Foi um sonho. Estou muito feliz. A cada dia estou melhorando um pouco mais rápido do que esperava, mas sempre digo que estou treinando e me preparando para que não seja uma novidade tão grande e fique tranquilo com isso", comentou em declarações ao canal Movistar.

Apesar da atuação memorável, a jovem promessa, de 18 anos, mostrou que seguirá com o pé no chão. "Como todos me dizem, tenho que seguir trabalhando e continuar tranquilo. Acredito que é por isso que as coisas estão indo bem", analisou.

Após o jogo, Rodrygo elogiou o atacante Karim Benzema, que marcou dois gols e deu a assistência para o último gol do brasileiro, que fechou a goleada. "Com Benzema é tudo mais fácil. É um craque, um 10 que joga de 9. Estou muito contente por jogar com ele", enfatizou.

Recordes e elogios

A imprensa espanhola já se rendeu ao talento do ex-atacante santista. O jornal Marca teve como manchete 'Rodrygo ilumina o Bernabéu' e destacou o amadurecimento de sua nova estrela em pouco tempo na Europa. Já o As publicou em sua capa uma foto de Rodrygo junto com Benzema e a frase 'Caiu do céu'.

A 'atuação dos sonhos' garantiu ao jovem contratado por R$ 193 milhões antes mesmo de ser maior de idade alguns recordes:

- Se tornou o brasileiro mais novo a marcar na Liga dos Campeões. Ele tem 18 anos e 301, contra os 19 anos e 4 meses de Marquinhos;

- Superou Mbappé como o mais jovem jogador a conseguir um hat-trick perfeito (gol de perna esquerda, direita e de cabeça);

- Virou o jogador segundo jogador mais jovem do Real Madrid a balançar as redes na Liga dos Campeões (perdendo apenas para Raúl).