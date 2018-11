Rodrygo e Arthur Gomes não treinam e são dúvidas no Santos para encarar Flamengo

O Santos realizou nesta quarta-feira o último treinamento antes da partida contra o Flamengo, nesta quinta, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade fechada aos jornalistas no CT Rei Pelé, em Santos, o técnico Cuca ganhou dois problemas para o duelo. O meia Arthur Gomes e o atacante Rodrygo não treinaram e viraram dúvidas.

Desgastados fisicamente, os dois foram preservados do treinamento e apenas correram em volta do gramado. Arthur Gomes, inclusive, ainda tem sequelas da febre e garganta inflamada. Cuca ainda tem outros desfalques contra o Flamengo. O uruguaio Carlos Sánchez, o costarriquenho Bryan Ruiz e o paraguaio Derlis González se juntaram às suas respectivas seleções nacionais e ficarão de fora por até três partidas. Além disso, os zagueiros Luiz Felipe e Lucas Veríssimo seguem lesionados.

A boa notícia do dia foi o garoto Kaique Rocha, que deixou o treino da última terça-feira chorando de dor após cair sobre o ombro, mas treinou em campo normalmente nesta quarta e deve ser titular da zaga do Santos contra o Flamengo.

Como sempre faz, Cuca não divulga a lista de relacionados para as partidas, mas a provável escalação do Santos contra o Flamengo é: Vanderlei; Victor Ferraz, Kaique Rocha, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Renato (Arthur Gomes) e Diego Pituca; Rodrygo (Copete), Gabigol e Bruno Henrique (Copete).

Com 46 pontos, o Santos está na oitava colocação do Brasileirão e persegue o Atlético-MG, que fecha o G6 - grupo dos classificados à próxima edição da Copa Libertadores - em sexto com 47.