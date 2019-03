Rodrygo elogia Sampaoli: 'Se pedir para correr para fora do campo, eu corro'

Um dos destaques do time do Santos na goleada sobre o América-RN, quinta-feira, no Pacaembu, pela Copa do Brasil, por 4 a 0, o atacante Rodrygo elogiou o técnico argentino Jorge Sampaoli, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, avaliando que ele tem ajudado no seu crescimento profissional.

"Se ele pedir para correr para fora do campo, vou correr", disse o jogador, que deverá se apresentar ao Real Madrid em julho, embora a diretoria do santista tenha interesse na sua permanência por mais tempo. "A gente respeita por tudo que ele fez no Chile, pela sua história. Sempre vamos parar para ouvi-lo."

Perto de trocar o Brasil pela Espanha, Rodrygo revelou conselhos dados pelo treinador para uma melhor adaptação ao futebol europeu. "Falou de intensidade no treino, reagir rápido após perder a bola. São essas coisas que vão encurtar meu caminho na adaptação lá."

No início do ano, Rodrygo passou um mês na seleção sub-20, atuando no Sul-Americano, competição na qual o Brasil teve péssimo resultado, ficando apenas em quinto lugar, sem conseguir vagas no Mundial da categoria e nos Jogos Pan-Americanos. "Estava meio baqueado, mas estou me recuperando e jogando melhor a cada partida. Espero atuar bem no clássico", disse o atacante, referindo-se ao jogo de domingo, em Itaquera, contra o Corinthians.

Apesar de o Santos já estar com vaga garantida nas quartas de final do Campeonato Paulista, Sampaoli deve escalar os titulares contra o Corinthians. Em quatro jogos pelo time de Vila Belmiro na temporada, Rodrygo fez dois gols. E ele acredita que o treinador vai ajudá-lo a se destacar no clássico "O Sampaoli sempre me dá dicas, toques. Com a inteligência dele, não tem como não evoluir", concluiu.